Google Pixel 2'nin Kamerası, Titreşim Önleyici Özelliği İle Öne Çıkıyor

Akıllı telefon pazarında çok fazla modeli bulunmayan teknoloji devi Google, Pixel 2 adlı akıllı telefonunu 4 Ekim tarihinde tanıtmış ve 19 Ekim'de de satışa sunmuştu. Uzun süredir çok konuşulan bu akıllı telefonun etkileyici kamerasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftasonu Google, Pixel 2'nin kamerasının titreşim önleyici özelliğine vurgu yaparak bununla ilgili bazı görseller ve videolar yayınladı. Aşağıda yer alan videodan da görülebileceği üzere OIS (optical image stabilization) ve EIS (electronic image stabilization) teknolojileri aktifken kamera titremesi, hareketten kaynaklanan bulanıklık gibi birçok problemin önüne geçilebiliyor ve objeler hareket halinde olsa dahi çok daha net görüntüleri elde edilebiliyor. Google Araştırma Blog'u tarafından açıklanan bu sistem "Fused Video Stabilization" olarak adlandırılıyor. Aşağıdaki videodan da bu sistemin ne kadar faydalı olduğu açıkça görülüyor.

Google'ın açıklamalarına göre kısaltması FVS olan bu sistem bir jiroskop ve OIS sisteminin yardımı ile kameranın nasıl hareket ettirildiğini veya titrediğini analiz ediyor. Ardından makine öğrenimi teknolojisi ile kameranın ileride yapacağı hareketleri tahmin ediyor ve çeşitli algoritmalar ve filtreler kullanarak oluşacak hataları önceden düzelterek çok daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Google bu teknolojinin 4K 60FPS kalitede dahi etkili şekilde çalışabildiğini de belirtiyor. Biz de bunun gibi teknolojileri ilerleyen zamanlarda daha fazla akıllı telefon modellerinde ve aksiyon kameralarında görmeyi ümit ediyoruz. Google'ın Pixel 2'nin kamerasının özellikleriyle ilgili yayınladığı makaleye ve içerisindeki birçok videoya bu linkten ulaşabilirsiniz.