Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Özellikleri Sızdırıldı

Google'ın yeni amiral gemisi telefonları Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kısa süre sonra resmi olarak duyurulacak. Resmi duyurunun yapılmasına kısa bir zaman kalmasına rağmen telefonlara dair yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Şimdi ise özel bir kaynak, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL özellikleri hakkında yeni bilgiler sızdırdı. Üstelik bu bilgilerin doğrulandığı iddia ediliyor.

Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2 özelliklerine baktığımızda, Pixel 2 XL ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak Pixel 2 XL ile aralarında birkaç önemli farklılıklar bulunuyor. Google Pixel 2, FHD ekran bulunuyor ve bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 835'den alan cihaz, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. Henüz netleşmese de OIS ve Google Imaging işlemcili Pixel kameraların kullanılacağı da söyleniyor. Diğer yandan Google Pixel 2, 2700 mAh pil, IP67 sertifikası ve Android Oreo işletim sistemi ile birlikte geliyor. Herkesin merak ettiği 3.5 mm kulaklık girişinin ise olmayacağı söyleniyor.

Burada bir parantez açarak Google Pixel 2 özellikleri arasında en çok dikkat çeken şeye vurgu yapmak istiyorum. Bu bilgileri sızdıran kaynağa göre, cihazı satın alan kullacılara 2023 yılına kadar sınırsız Google Cloud depolama hizmeti de verileceği söyleniyor. Üstelik bu yalnızca fotoğraflar için değil, boyutu ne olursa olsun bütün dosyalar için geçerli olacak.

Google Pixel 2 XL Özellikleri

Google Pixel 2 XL özellikleri denildiğinde aklımıza ilk olarak büyük bir ekran geliyor. Bu doğru, çünkü Pixel 2 XL kavisli bir QHD ekrana sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile donatılacak. Dahili 64 GB veya 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek cihazın ekran-gövde oranının ise yüzde 80 ila yüzde 85 arasında olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda, Galaxy Note 8 benzeri bir ekranla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Google Pixel 2 ile ilgili daha önce sızdırılan bilgilerde, Pixel 2 XL'ın çift stereo hoparlör içermeyeceği, ancak bir kulaklık girişinin olacağı ifade ediliyordu. Bu haberi sızdıran kaynak ise tam tersi bir durum olduğunu iddia ediyor. Google'ın çift stereo hoparlörleri tercih ettiğini ve kulaklık girişinin olmayacağını belirtiyor.

Pixel 2 XL kamerası hakkında da önemli bilgiler var. OIS ve Google Imaging işlemcili Pixel kameraların olma ihtimali bir hayli yükseldi. Ancak her iki cihazda mı yoksa sadece Google Pixel 2 XL'da mı olacağı konusunda netleşmiş bir bilgi yok.

Bunların haricinde, IP67 serftifikası, 3520 mAh pil ve Gorilla Glass 5 gibi özelliklerin olacağını söyleyebiliriz.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL özellikleri hakkında güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler bunlardı. Bu telefonların almaya değer olup olmayacağını önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Yine de sizlere sormadan geçmeyelim: Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL almak ister misiniz?