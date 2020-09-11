Google Pixel 3 Bataryası Patlama Tehlikesi ile Karşı Karşıya

Google tarafından geçtiğimiz yıllarda tanıtılan ve satışa sunulan Pixel 3, bazı kronik sorunlardan muzdarip gibi gözüküyor. Pixel 4 modellerinde de görülen batarya şişmesi sorunu, Pixel 3 kullanıcılarında da ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre önlem alınmayan Google Pixel 3 bataryası patlayabilir.

Google Pixel 3 Bataryası Patlayabilir!

Son zamanlarda forumlarda, sosyal medya hesaplarında ve destek hesaplarında dikkat çeken gönderilere göre pek çok Pixel 3 kullanıcısı şişen bataryalardan şikayetçi gibi gözüküyor.

Bu durum bazı koşullarda bataryanın fazla şişip arka panele hasar vermesine yol açıyor ve arka kapakta herhangi bir menteşe bulunmadığı için IP68 ile gelen suya ve toza dayanıklılığa veda etmenize, cihazdan ayrılan bir arka kapakla baş başa kalmanıza ve ilerleyen durumlarda patlama riski ile birlikte hayati risklerle karşılaşmanıza neden oluyor.

Uzmanlar bu soruna neyin neden olduğu konusunda bazı şüphelere sahip. Bunlardan ilki kablosuz şarj ile ilgili olabilir. Kablosuz şarjın ısı dağılımı pil aşınmasına katkıda bulunuyor olabilir. Öte taraftan Google, bu sorunla karşılaşan kullanıcılara ücretsiz değişim teklifi sunuyor gibi gözüküyor.

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