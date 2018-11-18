Google Pixel 3 Lite Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Birkaç aydır 'Sargo' kod adı verilen ve uygun bütçeli Google Pixel 3 Lite telefon hakkında söylentiler dolaşıyordu. Geçtiğimiz hafta ARCore sürümünde ismi geçen Pixel 3 Lite'ın tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu. En ucuz Google Pixel telefon olacağı tahmin edilen Google Pixel 3 Lite hakkında sızdırılan her şey haberimizde.

Rus teknoloji blogu Rozetked, Google Pixel 3 Lite'ın hem tasarımını yansıtan fotoğrafları sızdırdı hem de teknik detaylarını paylaştı. Telefon görsel olarak Pixel 3 ve 3 XL'ye çok benziyor ancak daha büyük çerçeveler ve ekran çentikleri yok. Geçen yıl Google Pixel 2 ve 2XL modellerinde olmayan kulaklık jakı sızıntılara göre Google Pixel 3 Lite'da olacak. Paylaşılan resimlerde cihazın üst tarafına yerleştirilmiş jak girişi mevcut ve beyaz renk ile güç düğmesinde neon sarı renk kullanılmış.

Google Pixel 3 Lite

Google Pixel 3 Lite Özellikleri:

Cihazın sızdırılan özellikleri, 2220 x 1080 çözünürlüğe sahip bir 5.56 inç IPS ekran, Snapdragon 670 işlemci, 4GB RAM, Micro SD kart desteği olmayan 32 GB depolama, 12MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve 2,915mAh batarya ancak ne kadar doğru olacağı bilinmiyor.

Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı veya hangi pazarlarda kullanılacağı henüz açıklanmadı.