Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL En Net Haliyle Karşımızda

Sızıntı haberler paylaşan Mysmartprice ve OnLeaks, sosyal medya hesapları üzerinden Pixel 3 ve Pixel 3XL modellerine ait olduğunu iddia ettikleri teknik tasarım videoları paylaştılar. Videoların Google’ın yeni telefonlarına ait olduğunu söyleyen iki isim, videolarla bugüne kadar yayınlanmış en net Google Pixel 3 görüntülerini de ortaya çıkarmış oldular.

OnLeaks takma ismini kullanan Steve Hemmerstoffer, bugüne kadar yayınladığı onlarca sızıntı görsel ve videoyla adından söz ettirmişti. Yayınladığı görsellerin birçoğu gerçek tasarımla uyuşan OnLeaks, bu sayede hatırı sayılır bir kitle edinmeyi başarmış, yayınlanacağı yeni görüntüler beklenir olmuştu. Ünlü isim son olarak Google Pixel 3 ve Pixel 3XL’a ait görüntüler yayınladı.

Daha önce yine aynı modeller için çeşitli görseller yayınlayan Mysmartprice ve OnLeaks ikilisi, bu sefer her iki modele ait üç boyutlu ve 360 derece dönen teknik çizimler yayınladılar. Yayınlanan görüntülerde XL3’ün 19:9 oranında ekrana sahip olduğu dikkatlerden kaçmazken, Pixel 3’ün 18:9 ekranı olduğu görüldü. Google, merakla beklenen yeni telefon modellerine dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, yakın zaman sonra telefonların bütün detaylarının tanıtıldığı bir etkinliğin düzenlenebileceği söylenenler arasında yerini alıyor.