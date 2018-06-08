Google Pixel 3 XL Çentiğiyle Birlikte Görüntülendi

Google tarafından geliştirilmeye devam edilen akıllı telefonlardan Google Pixel 3 XL için yeni görüntüler yayınlandı. Kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsellerle, Google Pixel 3 XL çentik ile ilk kez görüntülenmiş oldu.

Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google, akıllı telefon dünyasına ilk olarak işletim sistemi üreticisi olarak girmiş, sonrasında kendi telefon modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı. Son olarak Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, yakın zaman önce serinin yeni telefonlarını geliştirmeye başlamıştı. Henüz resmi olmasa da Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL isimleriyle mağazalardaki yerini alması beklenen telefonlar için bugün yeni görseller yayınlandı.

XDA Forums isimli internet sitesi üzerinde yazılar yazan kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Google Pixel 3 XL olduğu iddia edilen cihaza dair oldukça net görüntüler yer aldı. Paylaşılan fotoğrafta telefonda çentikli tasarım kullandığı direkt olarak görülebilirken, çentikte kullanılan teknolojilere dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Android işletim sisteminin son sürümünde bulunacak özellikleri açıklayan Google, sunum sırasında çentikli tasarıma sahip telefonlara verilen desteğin artacağını söylemiş ve konu hakkında dikkatli geliştirmeler yaptığını dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından birçok uzman Pixel serisi yeni telefonların çentikli olacağını iddia etmişler; ancak Google, telefonlarını resmi olarak duyurmadığı için iddialarını kanıtlayamamışlardı.