Google Pixel 3 XL'ın Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Bu yılın en fazla merak edilen akıllı telefonlarından Google Pixel 3 XL’ın fotoğrafları sızdırıldı.

Google, yeni amiral gemisi Pixel 3 XL’ın üzerinde sır perdesini çok yakın bir zaman sonra kaldıracak. Telefonun tasarımı ve özellikleri hakkındaki söylentiler, XDA-developers forum kullanıcısı 'Clearly White’ tarafından paylaşılan fotoğraflarla netlik kazandı diyebiliriz.

Sızdırılan fotoğraflara göre, Google Pixel 3 XL'ın ön yüzünde oldukça büyük görünen bir çentik bizleri karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusunun arka tarafa konumlandırıldığını görüyoruz. Tamamen beyaz bir arka yüze sahip olan Pixel 3 XL, tek arka kamera ile gelecek.

Daha önceki söylentiler, Google’ın yeni amiral gemisinin kablosuz şarj desteğine sahip olabileceği yönündeydi. Android Police, internet devinin Pixel 3 ve Pixel 3 XL için Pixel Stand adlı bir kablosuz şarj standı sunabileceğini aktarmıştı. Dolayısıyla telefonun arka yüzeyinin cam malzemede olması, bu söylentilerin doğru olabileceğini gösteriyor.

Peki, Pixel 3 XL’ın donanımsal özellikleri neler? Clearly White, telefonunun 4GB RAM ve 64GB depolamaya sahip olacağını söylerken, cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle de satılabileceğini belirtiliyor. Ayrıca Pixel 3 XL’ın kalbinde çok büyük bir olasılıkla Snapdragon 845 olacak.

Sızdırılan fotoğraflarda en dikkat şey şüphesiz ki çentik detayı oldu. Bu, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaşatabilir, ancak Google’ın bu bölüme yerleştireceği çift ön kamera ve sensörlerle nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.

Google Pixel 3 XL hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.