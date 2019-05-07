Google Pixel 3a Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Google I/O 2019 etkinliğinin düzenlenmesine az bir zaman kala yeni Pixel telefonların teknik özellikleri sızdı. Saf Android kullanan yeni Google Pixel telefonlardan Pixel 3a'nın teknik özellikleri haberimizde.

Google’ın bu akşam düzenleyeceği I/O 2019 etkinliğinde tanıtılacak donanımlar arasında akıllı telefon modelleri de olacak. Ülkemizde satışta olmayan, Amerika’da da zor bulunan Google Pixel telefonların bugün tanıtılacak modellerinin isimlerinin Pixel 3a ve 3a XL olacağı kesinleşti. Rakiplerinin aksine tek kamerayla harikalar yaratan telefonun yeni modelinde elbette kameradaki ciddi iyileştirmeler var.

Sızdırılan teknik özellik bilgilerine göre; Telefon, 12.2 megapiksel (dual pixel, 1.4 mikrometre genişlik) kameraya sahip. Otomatik odaklama, optik ve elektronik görüntü sabitleme kullanılabilir olduğunda çift piksel faz algılamayla birlikte çalışıyor. 76 derecelik görüş alanı sunan f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan arka kamerada spektral + titreşimsiz sensör bulunmuyor. Ön tarafta çift kamera kurulumu yerine tek 8 megapiksel kamerayla karşılaşıyoruz. Yalnız mevcut lensler yerine yeni bir parça kullanılıyor. 1.2 mikrometre genişlik ve f/2 açıklığına sahip olan kamera, 75 veya 97 derece yerine 84 derece görüş açısı ile sabitlenmiş. Video kaydında ön ve arka kamera aynı kalitede işler çıkaracak gibi. Gürültü engelleme için üç yerine iki mikrofon kullanan telefonun stereo hoparlörlere sahip olabileceği görülse de net değil. 5.6 inç, 2220 x 1080 çözünürlük, 441 ppi, 18:9 OLED ekrana sahip olan telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 670 işlemcisi ve 4GB LPDDR4x RAM var. Titan M güvenlik modülüne sahip olan cihazın polikarbonattan yapıldığı bilgisi ilgi çekici. Google, çizilmelere karşı dirençli olduğunu belirtse de çarpma durumunda boyanın atabileceği hususunda da uyarıyor. Ek olarak deri ve kot gibi malzemelerin Pixel 3a’ya kozmetik zarar verebileceği paylaşılmış.

Google Pixel 3a specsheet (translated) pic.twitter.com/AGBF3ITw3v — Roland Quandt (@rquandt) 6 Mayıs 2019

Orta segment bir model olan Pixel 3a’nın teknik özellikleri detaylı olarak paylaşılsa da asıl istenen model olacak Pixel 3a XL hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.