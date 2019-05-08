Google Pixel 3a ve 3a XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google yeni akıllı telefonlarını Google I/O 2019 geliştirici konferansında tanıttı. Sizler için Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL'nin tüm özelliklerini derledik.

Google Pixel 3a, 5.6 inçlik 2220 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 4GB RAM'e sahip olan cihaz, Snapdragon 670'i üzerinde barındırıyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip olan Google Pixel 3a, 64 GB'lık bir depolama kapasitesi ve 3000 mAh'lik batarya ile gelmekte. Cihazda f/2.0 diyaframa sahip olan 8 megapiksellik bir ön kamera ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12.2 megapiksellik bir adet arka kamera bulunmakta.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc — Made by Google (@madebygoogle) 7 Mayıs 2019

Google Pixel 3a XL Özellikleri

Pixel ailesinin en büyüğü olan Pixel 3a XL'da 6 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunmakta. Cihaz Pixel 3a'da olduğu gibi 4GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Pixel 3a XL, Qualcomm'un Snapdragon 670 işlemcisini üzerinde barındırmakta ve 3700 mAh'lik bir bataryadan gücünü almakta. Cihazın ön ve arka kamerası Pixel 3a'daki ile aynı. Bunlar: f/2.0 diyaframa sahip 8 megapiksellik bir ön kamera ve f/1.8 diyaframa açıklığına sahip 12.2 megapiksellik bir adet arka kamera.

Yine aynı şekilde Pixel 3A'da olduğu gibi Pixel 3a XL'da da hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Siyah, temiz beyaz ve açık mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazlara 3 yıl boyunca güncelleme desteğinin verileceği açıklandı.

Google Pixel 3a ve 3a XL Fiyatı

Google'ın geliştirici konferansında açıklanan fiyatlar şu şekilde: Google Pixel 3a 399 dolar. Google Pixel 3a XL 479 dolar. Sizler Google'ın yeni akıllı telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar yüksek mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!