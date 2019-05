Google Pixel 3a ve 3a XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google yeni akıllı telefonlarını Google I/O 2019 geliştirici konferansında tanıttı. Sizler için Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL'nin tüm özelliklerini derledik.

Google Pixel 3a, 5.6 inçlik 2220 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 4GB RAM'e sahip olan cihaz, Snapdragon 670'i üzerinde barındırıyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip olan Google Pixel 3a, 64 GB'lık bir depolama kapasitesi ve 3000 mAh'lik batarya ile gelmekte. Cihazda f/2.0 diyaframa sahip olan 8 megapiksellik bir ön kamera ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12.2 megapiksellik bir adet arka kamera bulunmakta.

Here’s the whole picture: #pixel3a, a radically helpful, gorgeously designed phone for everyone. Starting at just $399. #io19 pic.twitter.com/1KKB2m3PJc