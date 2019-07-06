'Google Pixel 4' 16 MP Telefoto Lens ile Gelebilir

Daha önce görülmemiş bir şekilde Google, sızıntıların önünde yer almak istedi ve yaklaşan Pixel 4 cihazının arka tasarımını kaba taslak gösteren bir görsel paylaştı. Bu görselle birlikte, seride ilk kez çift arka kameranın yer alacağı da doğrulanmış oldu.

Bu süre zarfında, telefondaki ikinci ünitenin telefoto lens mi, yoksa ultra geniş açılı lens mi olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bir nedenden dolayı Google, üçlü bir yerleşimde normal bir geniş lensin yanında bu seçeneklerin her ikisine de sahip olabilir.

Ancak ultra geniş açılı lens bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtelim çünkü oldukça merak edilen bu sorunun cevabı telefoto lens gibi görünüyor. 16 MP telefoto lensin varlığı, Pixel model telefonunuz ile fotoğraf çekmek için kullandığınız Google Kamera uygulamasındaki bir kod aracılığıyla ortaya çıktı.

Google Kamera uygulamasının geliştiricileri, kod boyunca bulunan birden fazla referansla birlikte Pixel 4'ü desteklemek için çoktan çalışmaya başladılar.

Ayrıca, Android Q Beta’nın en son sürümünde ortaya çıkan yeni yüz tanıma özelliğine yardımcı olması amacıyla, yeni nesil Pixel cihazının ön tarafında yeni bir IR (Infrared) sensörü de bulunacak.