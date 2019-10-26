Google Pixel 4, Batarya Sorunu Nedeniyle Tepkiye Maruz Kaldı!

Google'ın son günlerde dikkat çeken Pixel 4 modeli batarya sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcılar cihazı tepki yağmuruna tuttu.

Google tarafından geliştirilen Pixel 4 modeli son günlerde birçok haberin konusu oluyor. Özellikle kamera alanında iOS işletim sistemine kafa tutan Pixel 4'ün kamerasının iPhone 11'den daha iyi olduğu konuşuluyordu. Ancak gündem bu sefer Pixel 4'ün bataryasına döndü. Çünkü kullanıcılar bataryadan hiç memnun değil.

Pixel 4 tasarımı ve özellikleri gereği birçok amiral gemisi ile karşılaştırılmıştı. Bunların arasında yeni piyasaya sürülen iPhone 11 de var. Performans anlamında Pixel 4'ü üzen iPhone 11, kamera kısmında o kadar iyi değildi. Android sevenler, Pixel 4'ün kullanıcılara Android'i sevdirme yönünde bi etkisi olacağını düşünüyordu. Ancak Pixel 4 bataryası ile de iPhone 11'in gerisinde kaldı.

Telefonu inceleme fırsatı bulan AndroidCentral'ın Genel Yayın Yönetmeni Daniel Badal cihaz ile ilgili şu yorumu yaptı: "Bu, yıllardır bir telefonda yaşadığım en kötü pil ömrü.". Devamında ise iPhone modellerinin bataryayı her geçen gün daha iyi yerlere taşıdığını söyledi. Ancak Pixel 4'ün bu konuda geri kaldığını dile getirdi.

Twitter'da oldukça fazla konuşulan Pixel 4'ün batarya performansı firmayı kötü etkileyecek gibi duruyor. Keza 2019 yılında tüm cihazlarda bol bol batarya kullanıldı. Tabi teknoloji bu kadar ilerlemişken batarya sorununun tarihe karışması gerekiyor. Ancak Google'ın bu sorunu Android'e olan düşünceleri olumsuz etkiledi. Bakalım durum nasıl çözülecek?