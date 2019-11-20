Google Pixel 4 Dayanıklılık Testinde Bekleneni Sunamadı

Teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri çeken Google Pixel 4, dayanıklılık testinde istenilen sağlamlığı sunmakta zorlanıyor gibi gözüküyor.

Kolayca Bükülebiliyor

Google Pixel 4 ile yapabileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Google tarafından sunulan yazılımın tadını çıkartabilir ya da kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak JerryRigEverything tarafından yayınlanan yeni videoya göre Pixel 4'ü bükmek, bunlardan birisi değil.

Ne yazık ki çok fazla büküldüğünde başarısız olan telefonlar listesinde Pixel 4 de bulunuyor.

Yaptığı dayanıklılık videoları ile gündeme gelen JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, şimdi de gözünü Pixel 4 modeline dikti. Çizilme, soyulma, delme, yakma ve bükme gibi testlerden geçen telefon, genel olarak rakipleri ile benzer performansları gösterdi. Bununla birlikte bükülme için bunu söylememiz pek de mümkün değil.

Bükülme sonrasında telefonun çerçeve tarafında hoş olmayan çatlakların oluştuğu görülüyor. Bu da agresif bir bükülmenin çatlaklara yol açmaması için gerekli dahili donatıya sahip olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Yani Pixel 4'ün yanlışlıkla üzerine oturan birisi, anten hatlarından birisini kırabilir.

Konu hakkında daha sonrasında inceleme yapan kanal, dış hatların alüminyum ve cam malzemeden yapıldığını ancak iç hatların dört yanının da plastik malzemeden üretildiğini fark etti. Bu diğer amiral gemisi modellere göre nispeten daha hafif bir yapıyı beraberinde getirse de, doğru basınç altında daha hassas bir cihaz olmasına yol açıyor.

Pixel 4 modelinin girdiği sağlamlık testlerine göz atmak ve nasıl sonuçlar aldığını görmek isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.