Google Pixel 4 Garip Bir Sorun ile Gündeme Geldi

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Google Pixel 4, hem teknik detayları hem de tasarımı ile pek çok kişiyi kendine hayran bırakmayı başardı. Ancak ortaya çıkan yeni bir ekran detayı, bazı kullanıcıların üzülmesine sebep oldu.

Sürekli 90Hz Ekran Kullanımı Mümkün Değil

Reddit üzerinde ortaya çıkan yeni detaya göre Pixel 4 modelinin ekran yenileme hızı 90Hz olarak ayarlanmış olsa dahi, ekran parlaklığına göre otomatik olarak düşebiliyor. Başka bir deyişle ekran parlaklık oranı yüzde 75 seviyesinin altına düştüğünde yenileme hızı otomatik olarak 60Hz seviyesine çekiliyor.

Yani önceki Pixel modellerinde ve bugün satılan hemen hemen her telefonda olduğu gibi.

90Hz ekran aslında bakıldığında önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. OnePlus 7T ve 7T Pro gibi modellerde de olan bu özellik, hangi parlaklık seviyesinde olunursa olunsun kalıcı olarak kullanılabiliyor.

Peki Neden?

Google bu kısıtlamayı ekledi ama bu konuda yapılabilecek bir şeyler var mı? Google'ın bu kısıtlamayı eklemesinin en önemli sebeplerinden birisi batarya ömrünün artmasına yardımcı olmak gibi gözüküyor. Google Pixel 4, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modellerinden daha küçük bir bataryaya sahip.

Bu uyarlamayı iptal edebilmek için geliştirici seçenekleri menüsünün içerisinde bir ayarın bulunduğu ve buradan gerekli ayarlamalar yapıldığı durumda otomatik geçişin kapatılabildiği ifade ediliyor. Ancak bunu yaparken batarya ömrünün önemli ölçüde azalabileceğini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim.