Google Pixel 4 Güncelleme ile Yedi Senelik Özelliğe Kavuşacak!

Google geçtiğimiz aylarda Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerini tanıtmış ve belirli bölgelerde satışa sunmuştu. Pixel modelleri ağırlıklı olarak fotoğraf çekimi ustalıkları ile tanınsa da söz konusu şey video çekimi olduğunda bunun böyle olduğu söylenemez. Nitekim şirket bunun üstesinden gelebilmek için çok daha öncesinden yapması gereken bir adıma başvuracak.

Pixel 4 Ailesine 4K Video Desteği

Akıllı telefonlarda 4K Video desteği 2013 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor ve orta segmentte dahi yer almaya başladı. Buna karşın Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri yaklaşık yedi yıl gibi uzun süredir aktif olarak kullanılan bu teknolojiden yoksun bir şekilde satışa sunulmuştu. Tabii bunun donanımsal bir eksiklik olmadığını, ancak bir kısıtlamanın olduğunu söyleyelim. Bu eksikliğin en önemli nedeni ise şirketin 4K çözünürlüğünde video kaydının çok gereksiz yer kaplamasını düşünmesiydi.

Nitekim 4K çözünürlüğünde bir video çekmek depolamaya 400 MB / dakika (ortalama) civarında yük olsa da bunun kullanıcıya bırakılması çok daha mantıklı olurdu.

Görünüşe göre böyle olacak.

XDA Developers içerisinde ortaya çıkartılan Google Camera uygulamasının 7.4 sürümünün kodlarında 4K / 60 fps için bazı önemli işaretler var.

Söz konusu kodlar bulunmuş olsa da bazı ufak sorunlar var. Öncelikle bu kodlar herhangi bir kaynak ile eşleştirilmemiş durumda. Bu da yeni modun hangi Pixel modellerine yönelik olduğunu ya da hatta canlı bir hale getirilip getirilmeyeceğini dahi bilemememiz anlamına geliyor.

XDA Developers kullanıcıları ise bu güncellemenin Pixel 4 ve Pixel 4 XL odaklı olduğunu ve hatta Pixel 5 ile ilgili olabileceğini iddia ediyor.