Google Pixel 4 Hakkında Google'dan Açıklama Geldi

Piyasaya sürüldüğünden beri büyük bir ilgi toplamayı başaran Google Pixel 4 modeli ne yazık ki pek güvenli değil. Şirketin yüz tanıma teknolojisi ile ilgili sınıfta kaldığı sıkça belirtilen detaylar içerisinde yer alıyor.

Henüz Türkiye'ye gelmeyen Pixel 4 modelinde böyle bir güvenlik açığının olması soru işaretlerine neden oluyor. Yüz tanıma teknolojisindeki güvenlik açığı ise, kullanıcının gözleri kapalı olsa bile kilidin kolayca açılabilmesinden kaynaklanıyor.

Google Pixel 4 problemi hakkında açıklama

Google tarafından geliştirilen ve önemli bir yere sahip olan Pixel 4 modeli Apple ile aynı sistemi kullanıyor. Apple tarafından geliştirilen yüz tanıma sisteminde kullanıcının yüzünün derinliği bile net olarak araştırılıyor.

Her ne kadar Pixel 4 yine aynı teknoloji kullanıyor olsa da performans farklılıkları bulunuyor. Apple ürünlerinde herhangi bir yüz tanıma problemi ortaya çıkmadı. Google tarafından yapılan açıklamada sadece bu sorunu çözecekleri ifade edildi.

Şirket tarafından ifade edildiğine göre sorun önümüzdeki aylar içerisinde giderilecek. Ancak böylesine önemli ve kritik bir hatanın giderilmesinin aylar alması pek akla yatkın değil. Sizce de Google Pixel 4 modelinde ortaya çıkan yüz kilidi sorunu şirketin imajında eksiklik yaratır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.