Google Pixel 4 için Kritik Yüz Kilidi Sorunu

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıtan Google, Pixel serisinin dördüncü nesil modelinin de tanıtımını yaptı. Gelişmiş yüz kilidi doğrulaması ile birlikte gelen Google Pixel 4, kritik bir soruna sahip.

Başkaları Erişebilir!

BBC News Teknoloji Editörü Chris Fox tarafından fark edilen yeni detaya göre Pixel 4'ün yüz kilidi doğrulaması bazı önemli eksikliklerle birlikte geliyor. Twitter üzerinden paylaşım yapan Fox, kayıt edilen yüz kilidinin birisi uyurken ve hatta ölüyken bile doğrulama yaptığını gösteren bir video yayınladı.

Pixel 4 modelinin resmi destek sayfasında Google tarafından yazılan detaylar ise kullanıcıları korkutmayı başardı gibi gözüküyor. İşte bazı maddeler:

Telefonunuza baktığınızda, istemeseniz bile kilidi açılabilir.

Size çok benzeyen (örneğin ikiz kardeşiniz gibi) birisi telefonun kilidini açabilir.

Ayrıca telefonunuz yüzünüze tutulduğu takdirde gözleriniz kapalı olsa bile telefonunuzun kilidi başkası tarafından açılabilir.

Peki Google bu durumlara karşı ne tavsiye ediyor?

Telefonunuzu ön cebiniz veya el çantanız gibi güvenli bir yerde saklayın.

Mantıklı.

Bu noktada Apple Face ID teknolojisi ile rakibine göre bir adım öne geçiyor. Varsayılan ayar olarak uyanık olduğunuzu kanıtlamanızı isteyen ve cihaza bakmadan işlem yapmayan Face ID, isteğe bağlı olarak cihaza bakmadan da kilidin açılabilmesine olanak sunmakta. Ancak Google, bu noktada cihaza bakmadan açılmamasını sağlayan bir ayara sahip değil.