Google Pixel 4 Kamera Performansı Nasıl? İşte DXOMARK Puanı

Akıllı telefon ve dijital fotoğraf makinesi kameraları incelemeleri yapan DXOMARK, Google Pixel 4’ü mercek altına aldı. Yüz tanıma teknolojisiyle gündemde olan Google Pixel 4’ün kamera performansını merak edenler için detaylar haberimizde.

Akıllı telefonların kameraları bazı kullanıcılar için çok önemli. Sadece kamerada yapılan iyileştirmeler, geliştirmeler bazı kullanıcıları model yükseltmeye itiyor. Akıllı telefon pazarında kamera performansıyla dikkat çeken modellerin başında Google Pixel telefonlar geliyor. Tek kamerayla rakiplerine kafa tutan Google Pixel’in yeni modeli bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Çentiğe yer verilmeyen son derece sade tasarımıyla dikkat çeken Google Pixel 4, ikili kamera sistemiyle karşımıza çıktı. 12.2 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel telefoto kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı ve TOF 3D sensörü taşıyan ön kameraya sahip olan cihazın puanı DXOMARK tarafından verildi.

Akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri ve lenslerin ses ve görüntü kalitesi ölçümlerini yapan ve puanlayan önemli isimlerden DXOMARK’a göre Pixel 4’ün genel kamera performansı beklendiği üzere çok iyi. Telefonun güneş ışığında doğru poz ölçümü yapıyor, iç ve dış mekanlarda detaylar etkileyici. Telefoto kamera gün boyunca harika performans sergilerken iç mekanların görüntüsü gayet başarılı. Video tarafında adaptif kare hızı ve stabilizasyon (görüntü sabitleme) sayesinde video kaydı akıcı. Aşağıda paylaştığımız videodan da bunu görebilirsiniz.

Google Pixel 4, 112 -genel- puan alarak Mate 20 Pro gibi piyasanın en iyi kameraya sahip akıllı telefonları arasında 8. sırada yerini alıyor. Cihazın genel kamera performansı iyi olsa da tüm senaryolarda renk gölgelemesi, kısa mesafe yakınlaştırmada detay kaybı, bazı fotoğraflarda yapaylık, kenarlardan biraz kesilme gibi kusurlar da içeriyor. Detaylar için Google Pixel 4 kamera incelemesi sayfasına göz atabilirsiniz.

Google Pixel 4 Kamera Özellikleri