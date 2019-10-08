Google Pixel 4 Kutu İçeriği ile Bekleyenleri Üzecek!

15 Ekim tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen Google Pixel 4, kutu içeriği ile tekrar gündeme geldi.

Google Pixel 4 ile Ne Geliyor?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan ve Pixel 4 modeline ait olduğu iddia edilen bilgilendirme afişi ile birlikte yeni modele ait kutu içeriği bilgisi sızdırıldı. Genel olarak standart bir akıllı telefonun kutusunda olması gereken her şeye yer veren Pixel 4, önemli bir eksiklik barındırmakta.

9TO5Google tarafından paylaşılan bilgilendirme içeriğinin doğru olduğunu düşünürsek Google Pixel 4 kutu içeriği şu şekilde:

Google Pixel 4

USB Kablosu

Şarj Adaptörü

USB Çevirici

Sim İğnesi

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

USB çevirici gibi hoş sürprizlere karşın, kutu içeriğinde önemli bir eksikliğin bulunması sizlerin de dikkatini çekmiştir. Google Pixel modelleri ile birlikte gelen ve oldukça sevilen kulaklıklar, yeni modelin kutu içeriği bilgisinde gözükmemekte. Şu an için bu bilgilerin hala kesin olmadığını bilsek de, iddiaların oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Google Pixel 4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Gücünü Snapdragon 855 işlemciden alması beklenen Pixel 4, 6 GB RAM ile kullanıcılar için hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak. 5.7 inç boyutunda Full HD+ ekran ile gelmesi beklenen modelin, arka tarafta iPhone 11 tasarımına benzer üçlü kamera kurulumu bulundurması bekleniyor.

En doğru bilgiler için önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan etkinliği beklememiz daha doğru olacaktır. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.