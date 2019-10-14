Google Pixel 4 Kutusu Kanlı Canlı Sızdırıldı!

15 Ekim tarihinde tanıtılacak olan Google Pixel 4 modelinin perakende satış kutusu sızdırıldı.

Google Pixel 4 Kutusu Sızdırıldı!

Google Pixel 3 modeli ile birlikte gelen ve kutu içerisinden çıkan kulaklık; malzeme yapısı, kaliteli ses deneyimi ve tasarımı ile pek çok kişinin beğendiği bir detaydı. Görünüşe göre Pixel 4, kutu içerisinde bir kablolu kulaklık barındırmayacak. Ancak bunu zaten daha önce de duymuştuk. Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre kullanıcıları üzecek tek eksiklik bu olmayacak gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz sene satışa sunulan Google Pixel 3, 3,5 mm kulaklık girişi içermediği için kutu içerisinde USB-C kulaklık ve 3,5mm dönüştürücüsü ile geliyordu. Kutu içerisine kulaklık eklemeyen Google, jack dönüştürücüsünü de kaldırma kararı almış gibi gözüküyor. Bu noktada rakip amiral gemilerinin sunduğu geniş kutu içeriğini göz önüne aldığımızda, şirketin büyük tepkiler ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyebiliriz.

Aynı şekilde kutu içerisine 18W şarj adaptörü konumlandıran şirketin hızlı şarj yarışının da uzağında kaldığını söylemek mümkün. Şu an pek çok şirket, uçuk şarj teknolojileri ile birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Google, yarın gün içerisinde yeni amiral gemisi modelinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şu ana kadar sızmayan tek detay ise fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı.