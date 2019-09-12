Google Pixel 4 Satışa Sunulmadan İncelendi

Google'ın önümüzdeki ay tanıtımını yapacağı Google Pixel 4, henüz tanıtılmadan YouTube'da incelendi. Pek çok kişinin dikkatini çeken video, kısa sürede oldukça büyük ses getirdi.

Son zamanlarda gelen sızıntılar, yeni modele ait teknik detayları ve tasarımsal dokunuşları ortaya çıkarmıştı. Birbirini doğrulayan nitelikteki sızıntılarla birlikte yeni modelin zaten nasıl bir şey olacağını biliyorduk. Yine de Pixel 4'ü YouTube'da bir videoda görmek pek çok kişiyi şaşırttı.

Standart Google Pixel 4 modeli ile amiral gemisi niteliğinde bir Pixel 4 XL modelini de görmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte bazı söylentiler, Pixel 4'ün bir alt modelinin daha olabileceğini işaret ediyor. Genel olarak döneminin en iyi teknik özellikleri ile satışa sunulan modeller, Google'in özel yazılımsal avantajlarından da bolca faydalanıyor.

Tanıtımına henüz bir ay varken, Google Pixel 4 XL modelinin inceleme videosu karşımıza çıkıyor. Teknik detayda bilinen bazı detayların doğrulandığı video, tasarım açısından modele daha yakından göz atmanıza olanak sunuyor. Bununla birlikte bu videonun ne kadar güvenilir olduğu bilinmemekle birlikte, Google da bu video hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni modele yakından göz atmak isterseniz, hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.