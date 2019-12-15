Google Pixel 4 Ses Testlerinde Beşinci Sıraya Yerleşti!

Google'ın son dönemlerdeki popüler telefonu Google Pixel 4, DXOMark ses sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

Google'ın popüler modeli Google Pixel 4, Ekim ayında piyasaya sürüldükten sonra epey ilgi çekti. Performansını Snapdragon 855 yonga setinden alan model, 6GB RAM desteği ve Android 10 işletim sistemi ile performanstan ödün vermiyordu. Zaten en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de buydu. Kamerası ile de gözler önüne gelen Pixel 4, 5.7 inçlik ekranı ile amiral gemisi olduğunu yansıtıyordu.

DXOMark testlerinde ses testine tabii tutulan Pixel 4 yüksek başarı elde etti. Üzerinde çift stereo hoparlör taşıyan Pizel 4, çok kaliteli bir ses verirken; Aynı zamanda özelleştirilmiş mikrofonu ile kayıtlarda da bir o kadar başarılı. Gürültü engelleme özelliğine sahip bu mikrofon kayıt kısmında iş görürken, DTS özellikli ve amplifkatörlerle beraber gelen hoparlörü ise ses çıkışı kısmında gayet performanslı.

DXOMark ses testleri kapsamında 20 saatin üzerinde ses testine tabii tutulan Pixel 4 başarıyı yakaladı. DXOMark ekibinin bu güne kadar test ettiği modeller arasında beşinci sıraya yerleşen Pixel 4, bu testlerde genel olarak 68 puan aldı. Bu puan ile Samsung Note 10+ 5G modelini geride bırakırken; ASUS Rog Phone II'nin ise bir kademe gerisinde kaldı. Listenin tamamı ise aşağıda mevcut. Buradan cihazlara göz atabilirsiniz.

Kamera kısmında biraz gerde kalan Pixel 4, ses kısmında diğer modelleri ezdi geçti. Bakalım performans kısmında da bu kadar başarılı mı?