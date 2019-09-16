Google Pixel 4'ün Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Google'ın yeni akıllı telefon modelleri olan Pixel 4 ve Pixel 4XL'ın çıkış tarihi belli oldu. Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği akıllı telefon modellerinin tanıtım tarihi nihayet açıklandı.

Google, 15 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği özel etkinlik için basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı. 15 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixelbook 2 ve yeni Google Home hoparlörleri dahil olmak üzere pek çok yeni cihaz tanıtılacak.

Google, basına gönderdiği davetiyelerin altına "Google tarafından yapılan birkaç yeni şeyi görmeye gel" yazısını yazdı. Google Pixel 4XL, iPhone 11'in kamera tasarımına çok benzemekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen Pixel 4XL'ın 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta.

İki arka kameraya sahip olması beklenen Pixel 4XL'da 3.700 mAh'lık bataryanın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Google'ın çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli Pixel 4XL'ın Android 10 işletim sistemine sahip olacağı söyleniyor.

Google Pixel 4XL'ın Apple'ın Face ID'sine benzer bir kilit açma teknolojisi ile geleceği ve hareketi algılayan soli radar sensörleri barındıracağı konuşulmakta. Görünüşe göre Google, yeni akıllı telefon modelinde yüz tanıma teknolojisine odaklanmış.

Üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensör bulunmaması beklenen Pixel 4XL hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Google'ın 15 Ekim'de tanıtacağı yeni akıllı telefon modelleri ve diğer cihazları hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!