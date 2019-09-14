Google Pixel 4'ün Kamerası Çok Konuşulacak

Önümüzdeki hafta tanıtılacağı iddia edilen Google Pixel 4'ün kamera performansı ortaya çıktı. Samsung'un en yeni modeli Note 10+ ile karşılaştırılan telefonun kamerası yine çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Resmi olmayan Pixel 4 kamera testleri ReLab isimli YouTube kanalı tarafından yapıldı ve Note 10+ ile karşılaştırılmaya sokuldu. Pixel 4 henüz tanıtılmadan prototip üretimi ele geçiren kanal sahibi, cihazdaki Google Camera uygulamasının yazılımsal başarısını kanıtladı.

Galaxy Note 10 Plus'a göre daha ayrıntılı kareler sunabilen ve ışıklandırma konusunda yine başarılı olan Pixel 4'ün video tarafında ise etkileyici olmadığını söyleyebiliriz. Pixel 4 ile çekilen videonun ses kalitesi, Galaxy Note 10 Plus'a göre çok daha kötü, renk tarafında da tutarlılığın olmadığı görülüyor.

Fakat bu videoya bakarak kazananı veya kaybedeni ilan etmek pek mümkün değil. Sızdırılan Google Camera hala kullanılamıyor ve Pixel 4 için geliştirilen Android'e bakıyoruz. Google’ın daha fazla optimizasyon yapması ve Pixel 4’ün kamera performansını artırması için zaman bulunuyor.

Google Pixel 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

18 Eylül'de tanıtılacağı iddia edilen Pixel 4’ün video kaydındaki kaba ses kalitesinin düzelteceği düşünülüyor. Pixel 3'de de aynı sorunla karşılaşan Google, daha sonra güncellemeler ile düzeltmeye çalışmıştı.