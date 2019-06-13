Google Pixel 4'ün Tasarımı Duyuruldu!

Google, yeni akıllı telefonu Pixel 4'ün tasarımını paylaştı. Twitter üzerinde paylaşılan görselde Google Pixel 4'ün tasarımı açıklandı.

Google Pixel 4'ün Tasarımı Resmi Olarak Onaylandı!

Made by Google'ın resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan Google Pixel 4, diğer Pixel modellerinde görülmemiş bir kamera dizilimine sahip. Kare şeklinde bir kamera modülü ile gelecek olan Google Pixel 4, koyu siyah bir renge sahip. İki adet arka kamera sensörü ile gelecek olan Pixel 4'ün kamera tasarımı Mate 20 Pro'yu andırmakta. Google Pixel 4'ün kamera sensörlerinin yanında iki adet sensör bulunmakta. Üst kısımda bulunan sensörün lazer odaklama modülü sağ alt kısımda bulunanın ise ikincil bir mikrofon olacağı konuşulmakta.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 Haziran 2019

Hatırlarsınız ki Google Pixel 2 ve 3'de bir adet arka kamera bulunmaktaydı. Google Pixel 4'ün ekrandan parmak izi teknolojisi ile geleceğine dair söylentiler bulunmakta. Google'ın paylaştığı görselde herhangi bir parmak izi okuyusu bulunmamakta. Bu da gelen söylentiyi onaylar nitelikte. Google Pixel 4'ün beyaz bir güç düğmesine sahip olduğu açıkça görülmekte. Google telefonun ön tarafının tasarımını halen gizli tutmakta.

Google Pixel 4'ün Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alacağı ve Android Q ile kutudan çıkacağı sızıntılar arasında yer almakta. Cihazın teknik özellikleri hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Cihaz iPhone 11'in sızdırılan arka kamera tasarımına da benzemekte.

Google Pixel 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 4'ün Ekim ayında yapılacak olan lansman ile tanıtılması beklenmekte. Google Pixel 4 hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Google Pixel 4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 4'ün tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!