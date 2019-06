Google Pixel 4'ün Tasarımı Duyuruldu!

Google, yeni akıllı telefonu Pixel 4'ün tasarımını paylaştı. Twitter üzerinde paylaşılan görselde Google Pixel 4'ün tasarımı açıklandı.

Made by Google'ın resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan Google Pixel 4, diğer Pixel modellerinde görülmemiş bir kamera dizilimine sahip. Kare şeklinde bir kamera modülü ile gelecek olan Google Pixel 4, koyu siyah bir renge sahip. İki adet arka kamera sensörü ile gelecek olan Pixel 4'ün kamera tasarımı Mate 20 Pro'yu andırmakta. Google Pixel 4'ün kamera sensörlerinin yanında iki adet sensör bulunmakta. Üst kısımda bulunan sensörün lazer odaklama modülü sağ alt kısımda bulunanın ise ikincil bir mikrofon olacağı konuşulmakta.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1