Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Google’ın bu yılların sonlarında tanıtması beklenen amiral gemisi telefonları Pixel 4 ve Pixel 4 XL’ın teknik özellikleri ortaya çıktı. Üçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken Google Pixel 4 serisinin teknik özelliklerini merak edenler için detaylar haberimizde.

Tek kamerayla çift hatta üçlü kameraya sahip akıllı telefonlara baş tutan Google Pixel telefonların yenisi 2019’un sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL olarak tanıtılacak yeni Google Pixel telefonlarda ilk kez çoklu kamera kullanılacak. Şimdiye kadar paylaşılan görseller, Pixel 4 serisinin sol üste konumlandırılmış üçlü kameraya sahip olacağını gösteriyor. Cihazın ön tarafında büyük bir değişim olacağı tahmin edilmiyor. Bu detay zaten biliniyordu. Yeni olarak, Pixel 4’ün teknik özellikleri ortaya çıktı.

Google Pixel 4 ve 4 XL Teknik Özellikleri

Mobil ve teknoloji haberleri kaynaklarından BGR, Pixel 4’ün teknik özelliklerini paylaştı. Pixel 4’ün ekran çözünürlüğü 2280 x 1080, Pixel 4 XL’ın ekran çözünürlüğü 3040 x 1440 olacak. Pixel 3’ün 2160 x 1080, Pixel 3 XL’ın 2960 x 1440 çözünürlük ekrana sahip olduklarını hatırlatalım. Sadece ekran çözünürlüğü değil, bellekte de artış var. Google’ın yeni telefonları 6GB RAM ile gelecek. 128GB dahili depolama alanı seçeneği olacak ancak şu aşamada daha yüksek depolama seçenekleri sunulacak mı, bellek - depolama alanına göre ayrı modeller görecek miyiz bilmiyoruz. 512GB’a kadar dahili depolama alanı sunan akıllı telefonların olduğu günümüzde olmaması şaşırtıcı olacaktır.

Google Pixel 4 ve 4 XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 4 ve 4 XL’ın teknik özellikleri Google’ın yeni cihazlarını tanıtması beklenen Ekim ayı etkinliğinde resmi olarak belli olacak.