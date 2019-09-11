Google Pixel 4 XL'ın Kamerası iPhone 11'e Benzerliği ile Gündemde!

Google'ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 4XL ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Google Pixel 4XL, iPhone 11'in kamera tasarımına benzemesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başladı.

15 Ekim'de Google tarafından düzenlenecek olan lansmanda tanıtılması beklenen Pixel 4XL, iPhone 11'in kamera tasarımına çok benzemekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen Pixel 4XL'ın 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta.

İki arka kameraya sahip olması beklenen Pixel 4XL'da 3.700 mAh'lık bataryanın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Google'ın çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli Pixel 4XL'ın Android 10 işletim sistemine sahip olacağı söyleniyor.

Google Pixel 4XL'ın Apple'ın Face ID'sine benzer bir kilit açma teknolojisi ile geleceği ve hareketi algılayan soli radar sensörleri barındıracağı konuşulmakta. Görünüşe göre Google, yeni akıllı telefon modelinde yüz tanıma teknolojisine odaklanmış.

Üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensör bulunmaması beklenen Pixel 4XL hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Google Pixel 4XL hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!