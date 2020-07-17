Google Pixel 4 XL Soyulma Sorunu ile Gündemde

Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan ve şirketteki mühendislerin dahi tatmin olmadığı Pixel 4 ve Pixel 4 XL son zamanlarda pek çok sorun ile gündeme geliyor. Şimdi bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımları dikkate alırsak Google Pixel 4 XL soyulma sorunları ile karşı karşıya olabilir.

Google Pixel 4 XL Soyuluyor mu?

Google'ın destek forumlarında ve bazı internet sitelerinde yapılan paylaşımlara göre Pixel 4 XL modelinin arka cam paneli, garip bir soyulma sorunu ile karşı karşıya. Esasen daha net bir şekilde aktarmamız gerekirse arka cam paneli tutan yapışkanların soyulmaya başladığını, bunun bir noktada arka kasanın çıkmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Benzer durumların daha öncesinde de yaşandığına şahit olsak bile son zamanlarda bu sorundan şikayet eden kullanıcıların oranında ciddi bir artış var gibi gözüküyor. Öte taraftan bazı uzmanlar bu durumun pil konnektöründe yer alan bir hatadan kaynaklandığını, şişen pilin arka paneli iterek soyulmaya sebep olduğunu söylüyor.

Ayrıca bu durumun yalnızca Pixel 4 XL modelinde olduğu ve baz model olan Pixel 4'ün benzer bir sorundan etkilenmediğini görüyoruz. Her halükarda arka panelin soyulmasının tam olarak hangi sebepten etkilendiğini şu aşamada bilmiyoruz. Google'ın şimdilik bu konu hakkında bir açıklama yapmadığını ve sorunun kronik sorunlar kategorisinde sınıflandırılmadığını da hatırlatalım.

Peki siz yaşanan bu garip durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.