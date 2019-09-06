Google Pixel 4, Yeni Bir Sızıntı Videosunda Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar Google Pixel 4 hakkında çok sayıda sızıntı görseli ve render görseli gördük. Şimdi ise telefon, bir sızıntı videosunda tamamen görünür şekilde karşımıza çıktı.

Halo Mobile tarafından paylaşılan videoda, önceki modellerden farklı olarak, bu telefonun arka kısmının tek renkli parlak cam tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca beklenen büyük üst çerçeve, yuvarlak ekran köşeleri ve arka kısımdaki kare şekilli kamera bloğu da görülüyor.

Ayrıca güç tuşunun da, telefonun geri kalanından farklı bir renge sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu videoda cihazın rengi siyahken güç düğmesi beyaz renkte ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi de bulunmuyor.

Videoda telefonun ekranı da açılıyor ancak çok fazla özelliği gösterilmiyor. Yine de bu bir ilk üretim sürümü yerine cihazın son hali ya da son haline yakın bir sürümü gibi görünüyor. Tam olarak net olmayan şey ise videodaki cihazın Pixel 4 mü yoksa Pixel 4 XL mı olduğu konusu. Ancak videoda, telefonun kullanıcının elinde kapladığı alana bakılırsa bunun bir Pixel 4 XL olması muhtemel.

Elbette her sızıntı haberinde olduğu gibi bunları kesin bilgiler olarak görmeyip temkinli şekilde yaklaşıyoruz. Telefon videoda oldukça fonksiyonel görünse de yine de bu inandırıcı bir kopya da olabilir. Ancak videoda gördüklerimiz, şimdiye kadar cihaz hakkında duyduklarımızla örtüştüğünden dolayı bunun gerçek bir Pixel 4 olma ihtimali yüksek.

Google Pixel 4’ü resmi olarak görmemize ise kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz çünkü Google yeni telefonunu Ekim ayında tanıtacak gibi görünüyor.