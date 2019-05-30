Google Pixel 4 Yeni Tasarımıyla Geliyor

Google bu yılın Kasım ayında, Pixel serisine yeni bir soluk getirecek olan Pixel 4 modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Pixel serisinin amiral gemisi olması hedeflenen Pixel 4 ile Google, aynı yıl çıkacak iPhone modellerinden daha şık ve modern bir tasarıma sahip olan bir telefon sunmak istiyor.

Apple 2017’den beri çentikli ekran kullanırken, Google bunu bir adım öteye taşıyarak kamerası ekrana gömülü olan Pixel 4'ü 2019 yılı içerisinde piyasaya sunacak. Google’ın satışa çıkaracağı Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin, Apple’ın çıkaracağı iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R modellerinden daha güzel bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Her ne kadar ekrana gömülü kamera ile çentik kameranın kullanışlılık açısından bir farkı olmasa da görüntü olarak ekrana gömülü kameranın daha güzel durduğunu söylemek mümkün.

Google, Pixel ile ilk çıkış yaptığında neredeyse iPhone 6’nın aynısı bir tasarım kullanmıştı. Hatta telefonun tasarımı Google’a değil HTC’ye aitti. Pixel 2 modeli ile de tasarımda bir değişiklik görülmedi ve Pixel 3 XL ile Google, iPhone’un çentikli tasarımını kullanmayı seçti.

Diğer Pixel serilerinden farklı ve yenilikçi bir tasarımla piyasaya çıkacak olan Pixel 4 için Google, bu sefer Samsung’un tasarımından yararlandı. Bildiğiniz üzere Samsung, S10 serisinde ekrana gömülü kamera kullanmayı seçmişti. Google Pixel 4'te kullandığı bu yeni tasarımla piyasanın nabzını yakalamışa benziyor.