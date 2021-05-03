Google'ın Paylaştığı Video Gizli Pixel'i Ortaya Çıkardı

Google Pixel 4a beyaz renk seçeneğiyle Google tarafından sızdırıldı. "Made By Google" isimi Instagram hesabından Hikaye paylaşan Google ekibi, piyasaya çıkmayan gizli bir Pixel rengini gösteriyor.

"Made By Google" Instagram hesabı kısa süre önce yeni bir Hikaye yayınladı. Hikaye, geçtiğimiz günkü Uluslararası Dans Günü'ne odaklanıyordu. Videoda, Google cihazlarıyla doldurulmuş evde bir kadın dans ediyordu.

Kadının dans ettiği müzik, Nest Audio'dan geliyor. Bir noktada, hoparlörün yanına yerleştirilmiş eşleşen bir telefon görünüyor. Söz konusu telefon şüphesiz Google Pixel 4a. Ancak bildiğiniz üzere bu telefon yalnızca Just Black renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü.

Instagram'da yayınlanan Hikaye şu anda kaybolmuş olsa da, ekran görüntüsü internette kısa sürede yayıldı. Hemen aşağıda Google'ın resmi hesabından paylaşılan Hikaye'yi görebilirsiniz.

Google Pixel 4a beyaz mı geliyor?

Hatırlayacağınız üzere Google Pixel 4a'nın geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle Google bu lansmanı erteledi. Ağustos ayında Pixel 4a için tek bir rengin (Just Black) olduğu ifade edildi.

Google belki de başlangıçta beyaz bir model yayınlamayı planlamıştı, ancak pandeminin yarattığı üretim zorlukları nedeniyle bu modeli iptal etmeye karar verdi.

Google'ın Pixel 4a için ikinci bir renk seçeneği planlaması çok olası ve ikinci seçenek Instagram'da gördüğümüz model olabilir. Diğer tüm Pixel telefonların en az iki renk seçeneği olduğu için bu karar mantıklı olacak gibi görünüyor.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Google Pixel 4a'nın mağaza raflarında asla göremeyeceğimizi düşünürsek, bu talihsiz bir durum. Bununla birlikte pandemi dünyanın belirli bölgelerinde azalmaya başlarken, yaklaşan Pixel 5a için birden fazla renk seçeneğini işaret ediyor olabilir.

Pixel 5a'nın, Pixel 4a 5G ve Pixel 5'e yakın kalacağı düşünülüyor. Ayrıca kasanın altında benzer Qualcomm Snapdragon 765G yongasına sahip olacağı bildiriliyor. Diğer ayrıntılar bu noktada sınırlı kalmaya devam ediyorken, Google'ın -beklenmedik bir şekilde- Pixel 6 ve 6 XL'ye odaklandığı görülüyor.

Google'ın diğer yükseltmelerin yanı sıra 5nm yonga seti ve ultra geniş bant teknolojisine önem verdiği düşünülüyor. Bu noktada düşük bir ihtimal de olsa, Google Pixel 6 serisinin katlanabilir ekranla geleceği iddia ediliyor.