Google Pixel 4a Canlı Olarak Göründü

Google’ın orta seviye akıllı telefonu Pixel 4a, tekrar sızdırıldı. Gizli Facebook grubundan ekran görüntüsü olarak Reddit’te paylaşılan fotoğraflar, Pixel 4a’nın tasarımını net bir şekilde gösteriyor. İşte Google’ın yeni telefonu Pixel 4a

Google’ın orta segment yeni akıllı telefonu olacak Pixel 4a, canlı olarak göründü. Önde sol üst köşede kamera deliği, kenarlıksız ekran, arkada kare formunda kamera kurulumu Pixel 4a’nın tasarımında ilk dikkat çeken detaylar. Tasarımın Pixel 4 ve 4 XL’dan daha iyi olduğunu, daha küçük formda ve daha güçlü kamera ile geleceğini söyleyebiliriz. Google’ın ünlü kumaş kılıfı ile görünen telefonda standart kulaklık girişinin olması da sevindirici.

Google Pixel 4A ..

Small + Powerful Camera + Better Design than Pixel 4/XL pic.twitter.com/aEdeyhgR9C — TechDroider (@techdroider) March 7, 2020

Özellikler açısından, Google Pixel 4a’nın 3a’ya benzemesi bekleniyor. Google, Snapdragon 730 işlemi, 4GB RAM, 64GB depolama kombinasyonuna bağlı kalabilir. Google’ın Pixel 4a’nın çıkışıyla 3a serisini satıştan kaldırması veya fiyatı daha da düşürmesi bekleniyor. Telefonun bu yılın sonlanlarında düzenleneceği söylenen I/O etkinliğinde tanıtması bekleniyor.