Google Pixel 4a İnceleme Videosu Sızdırıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google Pixel 4a’nın tasarımı ve teknik özelliklerini ortaya çıkaran bir video paylaşıldı. Pixel 4a’nın ilk inceleme videosu da diyebileceğimiz video ile birlikte Google Pixel 4a’nın özellikleri sır olmaktan çıktı.

Google Pixel telefonların özelliklerini genellikle lansmandan aylar öncesinde öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 3a, tanıtımdan birkaç ay önce sızdırılmış, Pixel 3 modeli de birkaç kez sızdırılmıştı. Google’ın sır olarak saklayamadığı Pixel telefonlara bir yenisi eklendi: Pixel 4a. Google Pixel 4a inceleme videosu paylaşıldı.

Siyah rengiyle bizleri karşılayan Pixel 4a, Pixel 3a gibi polikarbon ile kaplı. Telefonun sol üst köşesinde selfie kamerasını içine alan bir delik bulunuyor. Ekranın etrafında hala çerçeveler var ancak oldukça ince ve her tarafta. Arkada Pixel 3a, Pixel 4 ve Pixe 4 XL ile aynı köşeli yuvarlak kamera çıkıntısına sahip ancak tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor. Günümüz akıllı telefonlarında parmak izi okuyucu ekrana gömülü olsa da Pixel 4a’nın parmak izi sensörü arkaya yerleştirilmiş. Beyaz güç tuşuyla dikkat çeken telefonun üst kısmında kulaklık girişi, alt kısmında USB Type-C portu bulunuyor.

Google Pixel 4a Özellikleri

Telefonun özelliklerine gelirsek, Pixel 4a 5.81 inç 1080 x 2340 çözünürlüğe kadar çıkabilen ekrana sahip. Ekranın 60Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Telefon, Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alıyor ki 8nm üretim sürecinden geçen bu işlemciyi Redmi K20 modelinde görmüştük. 6GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelen telefonun arkasında 4K video kaydı yapabilen tek kamera (12 megapiksel), önünde video sabitleme özellikli 8 megapiksel kamera bulunuyor. Pixel 3a’nın aksine çift SIM desteği ile gelen telefonun bataryası 3080 mAh; hız konusunda henüz bilgimiz yok. Yazılım tarafında tahmin edeceğiniz üzere kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Google Pixel 4a Fiyatı

Google Pixel 4a’nın fiyatının 499 dolar civarında olması bekleniyor. Pixel 3a, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında duyurulmuştu. Google I/O 2020 iptal edildiğinden Google yeni telefonunu daha erken duyurulabilir.