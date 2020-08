Google Pixel 4a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Ishan Agarwal isimli Twitter kullanıcısı tarafından Google Pixel 4a modelinin tüm özellikleri, fiyatı ve görselleri sızdırıldı. Yaşanan sızıntı sonucu ortaya çıkan Google Pixel 4a özellikleri ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu donanım nedeni ile orta seviyeye konumlanan Google Pixel 4a sızıntısı ile ilgili detaylar haberimizde.

Sızdırılan bilgilere göre 5.81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 4a, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunacak. Google Pixel 4a modelinin OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan Google Pixel 4a, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depoma alanına sahip olacağı belirtildi. İddiaya göre Google Pixel 4a, 143 gram ağırlığa ve 8.2 mm kalınlığa sahip olacak.

Söz konusu sızıntıya göre cihazın arka kısmında 12.2MP çözünürlüğünde kamera bulunacak. Arka kameranın OIS (Optik Görüntü sabitleyicisi) desteğine sahip olacağı belirtildi. Google Pixel 4a modelinin arka kamerası 4K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte ise 120 FPS video çekebilme yeteneğine sahip olacak. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı ifade edildi.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Google Pixel 4a, 3140 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan Google Pixel 4a, Titan M güvenlik modülüne sahip olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Google Pixel 4a, resmi tanıtımın gerçekleştirilmesi ile birlikte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya, İrlanda, Japonya ve Kanada olmak üzere toplamda 7 ülkede satışa sunulacak. 3 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen Google Pixel 4a modelinin 349 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

