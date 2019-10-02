Google Pixel 4XL'ın Yeni Görselleri Ortaya Çıktı

Google'ın çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Pixel 4XL hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Google Pixel 4XL'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Siyah, beyaz ve mercan olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Pixel 4XL'ın yeni görselleri Evan Blass tarafından sızdırıldı. Evan Blass'ın yayınladığı görüntülere göre, Pixel 4XL'ın arka tarafında kare şeklindeki alanın içerisinde 3 adet kamera sensörü bulunacak.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen Pixel 4XL'ın 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta. Üç arka kameraya sahip olması beklenen Pixel 4XL'da 3.700 mAh'lık bataryanın olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Google Pixel 4XL'ın Apple'ın Face ID'sine benzer bir kilit açma teknolojisi ile geleceği ve hareketi algılayan soli radar sensörleri barındıracağı konuşulmakta. Üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensör bulunmaması beklenen Pixel 4XL hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Google Pixel 4XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 4XL'ın Ekim ayında yapılacak olan lansman ile tanıtılması beklenmekte.