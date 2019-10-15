Google Pixel 4XL Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google düzenlediği etkinlikte Pixel 4XL'ı tanıttı. Gelin hep beraber Google Pixel 4XL'ın tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Google Pixel 4XL, 6.3 inçlik AMOLED ekrana sahip. Cihazın ekranı QHD+ çözünürlüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan Google Pixel 4XL'da 6GB RAM bulunuyor.

Cihazda iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu dahili depolama alanı seçenekleri şu şekilde: 64GB/ 128GB. Google Pixel 4XL'ın ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

Cihazda herhangi bir parmak izi sensörü yer almamakta.'ın kilidi ön kamera sensörü ile açılmakta. Akıllı telefonun önünde bulunan Soli radar sensör sayesinde cihaza dokunmadan sadece el hareketleri ile komutlar verilebilmekte.

Google Pixel 4XL'ın arka tarafında toplamda iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 megapiksel ana, 16 megapiksel telefoto.

3.700 mAh batarya ile gelen Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ülkemizde Google'ın resmi bir distribütörü olmadığı için Google Pixel 4XL ne yazık ki satışa sunulmayacak. Akıllı telefon yurt dışında 900 dolardan satışa sunulacak.

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