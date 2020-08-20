Google Pixel 5 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Google önümüzdeki ayları işaret ederek Pixel 5 ailesini duyurduktan sonra yeni modelin çıkış tarihi ile ilgili çeşitli söylentilere maruz kaldık. Buna karşın güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir sızıntı, Google Pixel 5 çıkış tarihi hakkında merak ettiğimiz detayları ortaya koyuyor olabilir.

Google Pixel 5 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Jon Prosser tarafından paylaşılan yeni bir sızıntı dahilinde Google Pixel 5, 30 Eylül 2020 tarihinde tüketicilerle buluşacak. Bu arada yeni modelin önceki serinin aksine siyah ve yeşil olmak üzere iki renkte satışa sunulacağı, tasarım tarafında da bazı farklııkların bulunacağı söyleniyor.

Yaklaşan model hakkında bilinen teknik detaylar oldukça kısıtlı olsa da Snapdragon 765G işlemciden gücünü alması, yükseltilmiş kameralar, suya dayanıklılık ve daha kaliteli malzeme yapısı ile kutudan çıkması bekleniyor. Nitekim önceki modellerden memnun kalmayan mühendislerin, bu modelde hataları telafi etmesi bekleniyor.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel 5 ne tip özelliklerle birlikte gelecek ve kullanıcılara neler sunacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.