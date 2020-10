Google Pixel 5 Tanıtıldı: Yeni Amiral Gemisi! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekici görünüyor. Cihaz hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı.

Google Pixel 5, 6 inç 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip OLED ekran ile birlikte gelmekte. Cihazda 90Hz yenileme hızı bulunuyor. Gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alan Google Pixel 5'de 8GB RAM bulunuyor. Akıllı telefonda 128GB dahili depolama alanı yer almakta.

Ters kablosuz şarj özelliği ile dikkat çeken Pixel 5, 4.080 mAh bataryadan beslenmekte. Bu batarya USB-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. Cihazda 18Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Google Pixel 5'in arka tarafında 77 derecelik görüş alanı ve hem optik hem de elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip 12,2 megapiksel ana kamera ve 107 derece çekim yapan yeni 16 megapiksel ultra geniş kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP'lik kamera bulunuyor.

Google, cihaza Gece Görüş modunu kullanarak portre modunda çekim yapma seçeneğini ekledi. Böylece gece bile porte fotoğraflar çekilebilecek.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK