Google Pixel 5 Özellikleri Açığa Çıktı

Google Pixel 5 ve Google Pixel 4a 5G, bu yıl için gelecek Pixel telefonlar. Pixel 5’in amiral gemisi telefonu olarak çıkmayacağına dair haberler var. Söylentiler, Snapdragon 765G işlemcili premium orta sınıf telefon olacağını iddia ediyor. Google Pixel 5, AI Benchmark’da göründü. Liste, geerçekten de Snapdragon 765G işlemciyi kullanacağını doğruluyor.

Google Pixel 5 Özellikleri

Tipster Abhisdek Yadav tarafından ortaya çıkarılan AI Benchmark listesi, Google Pixel 5’in 8GB RAM ile donatıldığını ortaya koyuyor. Snapdragon 765G’nin varlığı, 5G’ye hazır ilk Pixel telefon olarak piyasaya çıkacağını gösteriyor. Ayrıca 8GB RAM ile gelen ilk Pixel telefon olacak. AI Benchmark ne yazık ki cihazın başka özellikleri hakkında bilgi vermiyor.

Söylentilere göre, bu yıl tek Pixel model çıkacak. Pixel 5 ile birlikte Pixel 5 XL modeli tanıtılmayacak. Şirketin Ekim ayında Pixel 5 ile Pixel 4a (5G) telefonu çıkarması olası. Her iki telefonun da sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor.

Pixel 5’in ekranı hakkında çelişkili raporlar var. İlk raporlar, Pixel 5’in 5.81 inç OLED ekrana sahip olacağını iddia etti ancak bir ekran analisti yakın zamanda 5G destekli yeni Gooogle telefonun 6.67 inç 120Hz ekrana sahip olacağını iddia etti. Analistin Pixel 5 telefondan bahsedebileceği tahmin ediliyor.

Google Pixel 4a (5G) Fiyatı

Google Pixel 4a 5G’nin hangi işlemci ile geleceği belli değil. Telefon, Snapdragon 765G işlemci ile de gelebilir, daha az güçlü Snapdragon 690 5G işlemci ile de gelebilir. Google Pixel 4a (5G) fiyatının 499 dolar olacağı doğrulandı.