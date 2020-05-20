Google Pixel 5 Performansı ile Hayal Kırıklığı Yaratacak

Google tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Pixel 4 ailesi, şirketin hedeflediği satış başarısını yakalamak noktasında ciddi sorunlar yaşadı. Bu noktada Pixel 5, satışları artırabilmek adına daha uygun fiyat etiketine sahip olacağı iddiaları ile gündeme geliyor ve görünüşe göre bunu sağlayabilmek için bazı şeylerden feragat edilmesi gerekecek. Google Pixel 5 performansı ile bekleneni sunmayabilir.

Google Pixel 5 Performansı Nasıl Olacak?

Son zamanlarda ortaya atılan yeni sızıntılara göre Pixel 5 699 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Bir referans olması adına Pixel 4 için başlangıç fiyatının 799 dolar olduğunu hatırlatalım. Tabii daha uygun fiyatlı bir model tanıtabilmek için maliyetleri kısmanız ve haliyle bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor.

Yeni raporlara göre Pixel 5, beklenenin aksine Snapdragon 865 ile değil Snapdragon 765 ile karşımıza çıkabilir. İşlemcinin daha alt segmentlerden seçilmesi rekabet gücünü azaltan bir etken gibi dursa da cihazın arkasında Google'ın olduğunu, saf yazılım deneyimi sunduğunu ve başarılı kamera performansını düşünürsek halen iddialı bir model olabilir.

Öte taraftan bu seçimin güçlü cihaz seven kişiler için caydırıcı bir tercih olduğunu söylemek mümkün.

Tabii tüm bunların şu aşamada birer sızıntıdan ibaret olduğunu, nihai ürünün çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabileceğini hatırlatalım. İlerleyen dönemlerde daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takip etmeyi unutmayın.