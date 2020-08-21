Google Pixel 5 Render Görselleri Ortaya Çıktı

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Google Pixel 5 render görselleri gün yüzüne çıktı ve Pixel 5 tasarımı netleşmeye başladı. İşte Google Pixel 5 render görselleri.

Google Pixel 5 Render Görselleri

9To5Google'ın aktardığı habere göre, Google Pixel 5 render görselleri Oneleaks ve Pricebaba tarafından sızdırıldı. Sızdırılan görsellere göre, Pixel 5'in tasarımı Pixel 4A ile benzerlik gösterecek. Akıllı telefonun arka kısmında 3 adet kamera sensörü ve parmak izi okuyucu yer alacak.

Pixel 5'te delikli ekran bulunacak ve delikte kamera sensörü olacak. Kamera sensörlerinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Hemen aşağıda yer alan videodan Google Pixel 5 render görsellerine bakabilirsiniz.

Google Pixel 5'in beklenen özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 765G 5G özellikli yonga seti, en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor. Cihazın bataryasının kaç mAh olacağına ilişkin herhangi bir sızıntı henüz yok.

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