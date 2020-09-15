Google Pixel 5 Ne Zaman Tanıtılacak, İşte "Resmileşen" Tanıtım Tarihi

Geçen ay Google’ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5’in tanıtımını 30 Eylül’de yapacağına dair söylentiler çıkmıştı. Spekülasyonların ardından tarih resmiyet kazandı. Google, Pixel 5’i tanıtacağı etkinliğin tarihini paylaştı.

Google Pixel 5 Tanıtım Tarihi

Google, 30 Eylül’de Pixel 5’e ek olarak Chromecast’in yeni neslini ve yeni bir akıllı hoparlör tanıtabilir. Tüm bu bilgiler, gönderilen davetiyelerin metninden. Davetiyede “Sizi yeni Chromecast’imiz, en yeni akıllı hoparlörümüz ve yeni Pixel akıllı telefonlarımız hakkında her şeyi keşfetmeye davet ediyoruz.” yazıyor.

Google Pixel 5 resmi olarak ilk Pixel 4a’nın tanıtım etkinliğinde duyuruldu. Şirket ardından bir basın açıklamasında Pixel 5’in 5G desteğine sahip olacağından bahsetmişti. Sunumun ardından Google’ın yeni ürünü Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Japonya, Tayvan ve Avustralya’da satışa sunulacak.

Şirketin Google markası altında yeni bir akıllı hoparlör ve yeni nesil Chromecast’i tanıtacağı bilgisi Google tarafından ilk kez doğrulandı. Google’ın sızdırılan görselinin ardından Temmuz ayında Nest adlı akıllı hoparlörün varlığına işaret ettiğini hatırlayın.

Google’ın geçtiğimiz ay resmi olarak Pixel 4a akıllı telefonu tanıttığını belirtmekte fayda var. Pixel 4a’nın 5.81 inçlik ekrana sahip olduğunu ve Snapdragon 730G işlemciden güç aldığını, 6GB RAM ile çalıştığını hatırlatalım. Tek bir depolama alanı seçeneği var; 128GB. Bu, geçen yılki modelde sunulanın iki katı. Akıllı telefonun yalnızca siyah rengi bulunuyor. Telefon, geçtiğimiz yılın amiral gemisi Pixel 4’te gördüğümüz tanıdık 12.2 megapiksel sensöre sahip. Parmak izi sensörü arka tarafta bulunuyor. Telefon önceki ufak Pixel cihazlardan daha yüksek kapasitede 3140 mAh bataryaya sahip. Her zamanki gibi, Google bu akıllı telefonu en son güvenlik yamalarıyla birlikte en az üç yıl boyunca güncellemeyi planlıyor. Ek olarak bloatware (telefona yüklü gelen ve kaldırılamayan, devre dışı bırakılabilen uygulamalar) içermeyen stok Android deneyimi sunuyor.