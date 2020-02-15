Google Pixel 5 XL'in Tasarımı Ortaya Çıkmış Olabilir!

İddialara göre Google'ın yeni amiral gemisi modeli Google Pixel 5 XL'in görüntüsü ortaya çıktı.

Google'ın sevilen serisi olan Google Pixel modelleri oldukça rağbet görüyor. Yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışan Google, Pixel 5 XL'in tasarımını henüz tanıtmadı. Ancak ortaya çıkan sızıntılar Pixel 5 XL'in tasarımını gösterdiğini iddia ediyor. Gelen bilgilerde belirtilen tasarımın Google Pixel 5 XL'e ait olduğunu iddia ediliyor.

Bir Youtube videosunda ciddi kaynaklardan aldığı bilgilerle bir iddiada bulunan Youtuber Jon Prosser'a göre görsellerdeki tasarım Pixel 5 XL'e ait. Tabi Prosser bu tasarımın cihaz için oluşturulan en güçlü prototip olduğunu tahmin ediyor olacak ki, en çok bu tasarım üzerinde duruluyor. Ancak yine de bu tasarım Google'ın tasarımı ola da bilir, olmaya da bilir.

Diğer prototiplerden farklı olarak bu model arka kısımda U şeklinde bir kamera grubu taşıyor. Diğer prototiplerde bu tasarım kare veya dikdörtgen olarak belirlenmiş. Kameralar ise üç adet gözüküyor. Bunlardan birisinin ultra geniş açılı olması bekleniyor. Çünkü Pixel 4'ün rakiplerinde bu özellik bulunurken, Pixel 4'e ultra geniş açılı kamera eklenmemişti. Pixel 5 XL için bu özellik şart oldu diyebiliriz.

Android tutkunlarının severek beklediği model Google tarafından Ekim ayında tanıtılacak ve satışa sunulacak. Cihazın gerçek tasarımı da o zaman belli olacak. Gerçekten cihazın tasarımı bu ise bile Google küçük değişiklikler ile cihazı farklı kılacaktır.