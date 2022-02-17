Google Pixel 6 Ekran Onarımları Parmak İzi Sensörünü Bozuyor!

Telefonunuzu tamir ettirirseniz, tamir edilmesini beklersiniz. Ancak bazı Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro sahipleri söz konusu olduğunda, ekran onarımlarının parmak izi sensörünü kırdığı bildirildiği için bu tam olarak gerçekleşmiyor. Sorun, YouTube'da konuyla ilgili çeşitli konulara atıfta bulunan Louis Rossmann (bir tamirhane sahibi) tarafından vurgulandı, bu nedenle birçok kullanıcının muzdarip olduğu bir şey gibi görünüyor. İşte detaylar!

Google Pixel 6 Parmak İzi Sensörü Sorununa Dikkat

Sorun şu ki, bir Pixel 6 ekranı tamir edildiğinde parmak izi sensörü için bir kalibrasyon aracının çalıştırılması gerekiyor, ancak bazı durumlarda cihaz "bu cihaz için benzersiz kalibrasyon yazılımı bulunamadı" uyarısı vererek seösörü devredışı bırakıyor. Bu olduğunda parmak izi tarayıcı kullanılamaz hale geliyor ve sorunu çözmenin güvenilir bir yolu da yok gibi görünüyor. Daha da kötüsü, bildirildiğine göre Google onaylı onarım sağlayıcılarında bile bu sorun meydana gelebiliyormuş.

iFixit'in haberine göre, Google Sertifikalı Teknisyen olduğunu iddia eden biri, sorunun bir kısmının Windows Chromebook bilgisayarlar aracılığıyla çözülebileceğini öne sürdü. Ancak bunun herkes için işe yarayıp yaramayacağı belli değil - ve elbette birçok mağaza ve kullanıcının bir Chromebook'a zaten erişimi olmayacak. Bu sorunun aslında kaç kişiyi etkilediği belli değil, bazı onarımlar başarılı görünüyor, ancak fazla güven vermiyor.

Google, IssueTracker aracılığıyla bunu araştırıyor gibi görünüyor, ancak herhangi bir güncelleme yok. Bu nedenle, ekranının onarılmasına gerek kalmaması için şimdilik Pixel'inize ekstra dikkat etmenizi öneririz. Google Pixel 6 serisi bu noktada neredeyse komik sayıda sorunla karşı karşıya kaldı, o kadar ki Pixel 6 sorunlarına adanmış bir rehber bile var. Pixel 6 serisi, sinyal eksikliğinden ekrandaki yeşil renk tonuna, güvenilmez bir parmak izi tarayıcısına, bozuk Wi-Fi Çağrısına, kişilere hayalet aramalara, yavaş şarja ve pil bittiğinde parmak izi sensörünün kırılmasına kadar, birçok sorun ile karşı karşıya kaldı.

Sadece birkaç hafta önce, Magic Eraser işlevi telefonun Fotoğraflar uygulamasının çökmesine neden oluyordu yapılan raporlara göre. Ocak ayındaki bir yazılım güncellemesi de bir dizi hatayı düzeltti, bu nedenle Google açıkça bu sorunlar üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Başlangıçta bu kadar çok sorun olması elbette özellikler kullanıcılar için üzücü. Umarım bu en son parmak izi sensörü sorunu, etkilenenler için son derece sinir bozucu göründüğü için Google'ın düzeltilmesi gereken öncelikler listesinde üst sıralarda yer alır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.