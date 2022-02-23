En son yayınlanan Google Pixel 6 güncellemesi Wi-Fi'yi bozuyor. Mart ayında bir düzeltme yamasının yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Google Pixel 6 yazılım hataları hakkında o kadar çok haber çıktı ki artık kullanıcılar yeni modelleri almaktan korkar oldu. Yazılım hatalarından ders almayan Pixel ailesi yeni bir hatayla gündemde. Paylaşılan detaylara göre Şubat yazılım güncellemesinin bazı Wi-Fi sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!

Google Pixel 6 Kullanıcıları Wi-Fi Bağlantısından Yararlanamıyor

Bu sorun Reddit üzerinden sesini duyurmaya çalışan birkaç kullanıcı tarafından gün yüzüne çıkarıldı ve kullanıcılar, telefonu uyku moduna aldıklarında Wi-Fi'nin nasıl kesileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Pixel 6 kullanıcıları cihazın kilidini her açtıklarında Wi-Fi'yi manuel olarak yeniden etkinleştirmeleri ve bir ağ seçmeleri gerekiyor. Şikayetlerin çığ gibi büyümesinin ardından resmi bir Google hesabı "temel sorunu belirledik ve bunun çok az sayıda cihazı etkilediğini belirledik. Bir sonraki sürümde kullanılabilecek bir yazılım düzeltmesi geliştirilme aşamasında'' açıklamasında bulundu.

Google Piksel güncellemesi, Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu sorundan muzdarip kişilerin hata çözülene kadar uzun süre beklemeleri gerekmeyecek gibi görünüyor - şikayetler Şubat ayının başlarında başlamış olsa da, bazı kullanıcılar bu ciddi sorun için bir aydan fazla bekliyor olabilir. Bununla birlikte, henüz bunu fark etmemiş ve internet bağlantısının düştüğünü fark etmeden ev Wi-Fi'leriyle ilgili sorunları olduğunu düşünen kullanıcılar da olabilir.

Google Pixel 6 telefonların yaşadığı sorunlar ve hatalar hakkında iki haftada bir yeni bir makale yayınlanıyor. Belki de Google'ın mecraların yeni manşetlere geçebilmeleri için yeni bir akıllı telefon tanıtması gerekiyordur. Pixel sorunlarının artık kayda değer olmayacak kadar yaygın olması Google için iyiye işaret değil ve şirketin donanımına olan güvenin azaldığını gösterebilir.

Yine de, bu sorunların tüm Pixel kullanıcıları için ciddi bir endişe oluşturacak kadar yaygın olmadığı, sadece küçük bir sıkıntı oluşturacak kadar yaygın olduğu görülüyor. Merak edenler Google Pixel 6'nın teknik detaylarına aşağıda ulaşabilirler.

Google Pixel 6 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.4 inç

Ekran Gövde Oranı: %~83.4

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran En Boy Oranı: 20:9

Yonga Seti: Google Tensor

Bellek: 8 GB RAM

Dahili Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 4.600 mAh

Hızlı Şarj: 30W, 30 dakikada %50

Boyutlar: 158.6 x 74.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 207 gr.

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