Google Pixel 6 Özelliği Diğer Android 12 Telefonlarına Gelebilir

Google Pixel 6 serisi hakkında sevilecek çok fazla şey var, ancak bu telefonların en iyi özelliklerden biri, kullanıcıların duvar kağıdını uyumlu hale getirmek için arayüz renklerini özelleştirmelerine olanak tanıyan Google'ın Material You uygulaması. Yakında, aynı özellik birçok Android 12 destekli telefona da gelebilir. İşte detaylar!

Google Pixel 6 Özelliği Android 12 Telefonlara Geliyor

Bu dinamik tema Android'in önemli bir parçası değil elbette ve sonuç olarak çoğu üretici, Android 12 cihazlarına bu özelliği getirmek için çabalamıyor bile ancak meraklıları için Google'dan "güvenilir bir kaynağa" göre yakında bu özellik birçok kullanıcının beğenisine sunulacak. 14 Mart'tan itibaren Google bu özelliği Android 12 ile birlikte gelen veya Android 12'ye yükseltilen tüm telefonlar için sunacak.

Kullanıcılar Google'ın Pixel 6 serisinde buna güç veren ve yerel olarak Android 12L'de (Google'ın büyük ekranlar için tasarlanmış yeni sürümü) desteklenecek olan Monet aracını da kullanabilecekler veya kendi çözümlerini uygulayabilecekler. Cihazın bu özellikten yararlanması için tek bir kaynak renge dayalı olarak beş ton paleti üretebilmesi gerekiyor, uygulamanın Monet'e çok benzer şekilde çalışması bekleniyor.

Peki ya üreticiler bu standartlara uymazsa? Bildirildiğine göre, ya Android 11 ile yetinmek zorunda kalacaklar ya da Google Haritalar ve YouTube'un beğenisine erişimi içeren Google Mobil Hizmetlerini (GMS) potansiyel olarak kaybedecekler. Bu bilgi henüz doğrulanmış değil ve çok uzun zaman önce bu özellik Pixel'e özelken (Monet diğer cihaz üreticileri tarafından kullanılamıyorken) Google'ın bu konuda bu kadar sert bir duruş sergilemesi biraz garip geliyor.

Ancak aynı zamanda bu, Android 12'nin en iyi özelliklerinden biri ve Google, Android'in iyi görünmesini isteyecektir. Bu, bazı özel arayüzler için büyük bir değişiklik olsa da, şirket zaten benzer bir araç sunduğundan, muhtemelen Samsung'un One UI 4'ünü fazla değiştirmeyecek. Samsung'un Google'ın gereksinimlerine tam olarak uyup uymadığı belli değil.

Bu nedenle bir Samsung telefonunuz varsa büyük bir değişiklik beklemeyin. Ancak diğer tüm Android telefon üreticileri için bu büyük bir değişiklik olabilir ve farklı cihazlarda Android'e daha tek tip (ve yine de daha kişiselleştirilmiş) bir görünüm kazandırabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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