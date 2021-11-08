Google Pixel 6 Parmak İzi Sensörü Şikayetleri ile Geldi

Kısa bir süre önce tanıtılan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, şirketin en yeni akıllı telefon modelleri olarak raflarda yerini aldı. O zamandan bu yana hatrı sayılır miktarda kullanıcı, her iki modeldeki parmak izi sensörlerinin iyi bir şekilde çalışmadığından şikayetçi oldu. Google, yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirdi.

Google Pixel 6 Parmak İzi Sensörü Neden Stabil Çalışmıyor?

Twitter üzerinden şikayetini dile getiren ianxcom1 isimli kullanıcı, "Yeni Pixel 6'mı seviyorum ancak parmak izi sensörü deneyimimi mahvediyor. Çoğu zaman şifremi girmeden önce sensöre 6 ya da 7 kez dokunuyorum..." ifadelerini kullandı. Google, kullanıcıya yanıt vererek bu sorun hakkındaki bazı detaylara değindi:

"Sorun için üzgünüz. Pixel 6'nın parmak izi sensörü gelişmiş güvenlik algoritmaları kullanır. Bazı durumlarda bu ek korumaların doğrulanması daha uzun sürebilir ya da sensörle daha doğrudan temas gerektirebilir. Sorun giderme adımlarını deneyebilirsiniz."

Kullandığınız akıllı telefondaki parmak izi sensörünün stabil şekilde çalışmamasının ardında pek çok neden yatıyor olabilir. Öncelikli olarak parmağınızın ve parmak izi sensörünün (dolayısı ile ekranınızın) temiz olduğundan emin olun. Ayrıca bazı durumlarda baskı seviyesini artırmanız gerekebilir. Yani parmak izi sensörüne daha sert şekilde dokunun.

Bazı durumlarda sorun kullandığınız ekran koruyucusundan kaynaklanıyor olabilir. Bunu anlamanın en pratik yolu ekran koruyucusunu çıkarmak olacaktır ancak yeni bir ekran koruyucusu için masraf yapmanız gerekecek. Eğer sorun çözüldüyse, mevcut koruyucunuzdan başkasını tercih etmelisiniz.

Olası senaryolardan birisi de parmak izi sensöründeki fiziksel ya da yazılımsal sorunlar olabilir. Yazılımsal sorunların bir kısmı telefonu yeniden başlatarak, bir kısmı format atarak, bir kısmı da yazılım güncellemeleri ile düzelebilir. Fiziksel sorunlar için en yakın teknik servis ile iletişim kurmalısınız.