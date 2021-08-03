Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

Google Pixel 6 Pro ve Pixel 6 açıklandı. Google, Pixel 6'nın sonbaharda piyasaya sürülmesinden çok daha önce resmileştirmeyi kabul etti. 2021 belki de Google'ın Pixel'i gerçekten ciddiye aldığı bir yıl olacak ve Pixel 6 Pro, ilk gerçek amiral gemisi olabilir.

Bugün bir blog yayınında Google; yeni Pixel 6, Pixel 6 Pro ve her ikisine de güç sağlayan yeni Tensor yonga seti için hem renderleri hem de birkaç teknik ayrıntıyı açıkladı.

Google Pixel 6 Pro ve Pixel 6 resmileşti

Google, hem Pixel 6 hem de daha büyük telefonun tasarımını onayladı, cihazın "Pixel 6 Pro" olarak adlandırıldığı doğruladı. Daha küçük telefon eğlenceli renklere ve arkadaki kamera şeridinin üzerinde küçük bir siyah tasarıma sahipken, daha büyük Pro telefonun sade renklerde geldiğini söyleyebiliriz.

Google'ın resmi duyurusu teknik özelliklerden yoksun ve şirket fazla bir bilgi sağlamadı, bu bir nevi teknik ambargo gibi görünüyor. Ancak The Verge'e bazı temel teknik özellikler paylaşıldı:

Pixel 6 Pro özellikleri

Ekran: 6.7" QHD+ 120Hz, hafif kavisli

Yonga Seti: Tensor SoC

Kamera: %150 daha fazla ışık alan yeni geniş açılı birincil, ultra geniş, 4X optik yakınlaştırma periskopu

Diğer: Parlak alüminyum, ekran içi parmak izi sensörü, Titan M2 güvenlik çipi

Pixel 6 özellikleri

Ekran: 6,4" FHD+ 90Hz, tamamen düz

Yonga Seti: Tensor SoC

Diğer: Mat alüminyum, ekran içi parmak izi sensörü, Titan M2 güvenlik çipi

Her iki telefon da ortalanmış delikli selfie kameralarıyla yüksek yenileme hızına sahip ekranlara yer veriyor, ancak Pro modeli küçük modeldeki 6,4 90 Hz ekrana kıyasla 120 Hz ve 6,7 inç boyutunda. Yine her ikisi de Google'ın yeni Tensor yonga setini kullanacak ve Android 12 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Google görünüşe göre önceki ürünlerinin son birkaç yıldır kesinlikle amiral gemisi seviyesinde olmadığını, bunun kamera yükseltmeleri de dahil olmak üzere farklı ve daha yüksek fiyatlı bir yaklaşım olacağını kabul ediyor. Şirket diyafram boyutu gibi herhangi bir teknik ayrıntı sağlamadı, ancak Pixel 6 serisi net bir kamera yükseltmesi alacak. Aynı zamanda dikkate alınması gereken yeni yonga seti var.

Yeni Pixel 6 serisinin mağaza sayfası da yayında, ancak Google'ın başka yerlerde paylaştığı ayrıntılar dışında henüz pek bir şey yok. Ayrıca Google'ın gösterdiği tanıtım içeriğinde 30 Eylül çıkış tarihini gösterebilecek oldukça fazla "9:30" ibaresi var, ancak bunun onaylanmadığını hatırlatmak gerekiyor.