Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı
Google Pixel 6 Pro ve Pixel 6 resmileşti. Google tarafından sonbaharda lanse edilecek Pixel 6 Pro ve Pixel 6 hakkında ilk bilgiler geldi.
Google Pixel 6 Pro ve Pixel 6 açıklandı. Google, Pixel 6'nın sonbaharda piyasaya sürülmesinden çok daha önce resmileştirmeyi kabul etti. 2021 belki de Google'ın Pixel'i gerçekten ciddiye aldığı bir yıl olacak ve Pixel 6 Pro, ilk gerçek amiral gemisi olabilir.
Bugün bir blog yayınında Google; yeni Pixel 6, Pixel 6 Pro ve her ikisine de güç sağlayan yeni Tensor yonga seti için hem renderleri hem de birkaç teknik ayrıntıyı açıkladı.
Eski Android Telefonlar İçin Destek Sona Eriyor!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, eski Android telefonlar ile ilgili oldukça kritik bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre eski Android sürüme sahip olan cihazlar için verilen destek sona erecek.
Google Pixel 6 Pro ve Pixel 6 resmileşti
Google, hem Pixel 6 hem de daha büyük telefonun tasarımını onayladı, cihazın "Pixel 6 Pro" olarak adlandırıldığı doğruladı. Daha küçük telefon eğlenceli renklere ve arkadaki kamera şeridinin üzerinde küçük bir siyah tasarıma sahipken, daha büyük Pro telefonun sade renklerde geldiğini söyleyebiliriz.
Google'ın resmi duyurusu teknik özelliklerden yoksun ve şirket fazla bir bilgi sağlamadı, bu bir nevi teknik ambargo gibi görünüyor. Ancak The Verge'e bazı temel teknik özellikler paylaşıldı:
Pixel 6 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7" QHD+ 120Hz, hafif kavisli
- Yonga Seti: Tensor SoC
- Kamera: %150 daha fazla ışık alan yeni geniş açılı birincil, ultra geniş, 4X optik yakınlaştırma periskopu
- Diğer: Parlak alüminyum, ekran içi parmak izi sensörü, Titan M2 güvenlik çipi
Pixel 6 özellikleri
- Ekran: 6,4" FHD+ 90Hz, tamamen düz
- Yonga Seti: Tensor SoC
- Diğer: Mat alüminyum, ekran içi parmak izi sensörü, Titan M2 güvenlik çipi
Her iki telefon da ortalanmış delikli selfie kameralarıyla yüksek yenileme hızına sahip ekranlara yer veriyor, ancak Pro modeli küçük modeldeki 6,4 90 Hz ekrana kıyasla 120 Hz ve 6,7 inç boyutunda. Yine her ikisi de Google'ın yeni Tensor yonga setini kullanacak ve Android 12 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Google görünüşe göre önceki ürünlerinin son birkaç yıldır kesinlikle amiral gemisi seviyesinde olmadığını, bunun kamera yükseltmeleri de dahil olmak üzere farklı ve daha yüksek fiyatlı bir yaklaşım olacağını kabul ediyor. Şirket diyafram boyutu gibi herhangi bir teknik ayrıntı sağlamadı, ancak Pixel 6 serisi net bir kamera yükseltmesi alacak. Aynı zamanda dikkate alınması gereken yeni yonga seti var.
Yeni Pixel 6 serisinin mağaza sayfası da yayında, ancak Google'ın başka yerlerde paylaştığı ayrıntılar dışında henüz pek bir şey yok. Ayrıca Google'ın gösterdiği tanıtım içeriğinde 30 Eylül çıkış tarihini gösterebilecek oldukça fazla "9:30" ibaresi var, ancak bunun onaylanmadığını hatırlatmak gerekiyor.
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