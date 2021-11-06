Google Pixel 6 Pro Dayanıklılık Testi (Video)

Bir YouTuber, Google Pixel 6 Pro dayanıklılık testi yaptı. Gerçekleştirilen test, yeni Pixel telefonunun dayanıklılık performansını gözler önüne serdi. Paylaşılan video ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Google Pixel 6 Pro Dayanıklılık Testi Videosu Yayımlandı

JerryRigEverything isimli YouTube kanalına sahip olan bir kullanıcı, Google'ın Pixel 6 Pro modeline birtakım testler uyguladı. YouTuber, uyguladığı testler ile söz konusu akıllı telefon modelinin dayanıklılığını ölçtü.

YouTuber ilk olarak taşınabilir akıllı telefonun ekran dayanıklılığını gözlemlemek için tornovida ile ekranı çizmeye çalıştı. Cihazın Corning Gorilla Glass Victus ile korunan ekranı bu noktada başarılı bir performans sergiliyor.

Google Pixel 6 Pro modelinin ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyan videoda ayrıca ısı testi de yapıldı. 6 dakika 7 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Google Pixel 6 Pro Özellikleri

Ekran: 6,71 inç, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3120 piksel

İşlemci: Google Tensor

GPU: Mali-G78 MP20

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP

Ön Kamera: 11,1 MP

Batarya: 5003 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12

Ağırlık: 210 gram

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunuyor. LTPO AMOLED ekrana sahip olan telefonun ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.

Gücünü Google Tensor işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM yer alıyor. GPU tarafında ise Mali-G78 MP20 mevcut. Cihazda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Google Pixel 6 Pro olarak isimlendirilen model 210 gram ağırlığında. Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon 163.9 x 75.9 x 8.9 mm boyutlarında.

Google şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP ultra ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 11,1 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.