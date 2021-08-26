Google Pixel 6 Şarj Adaptörü Olmadan Satılacak

Apple'ın iPhone 12 modellerinde aldığı şarj adaptörünü kutudan kaldırma kararı, diğer pek çok markanın da bu yönde bir adım atabilmesine olanak sunmuştu. Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin ardından, bu markaların arasına Google da katıldı. Resmi açıklamaya göre Google Pixel 6 şarj adaptörü olmadan satışa sunulacak.

Google Pixel 6'nın Kutusundan Şarj Adaptörü Çıkmayacak

Söz konusu açıklamaya göre hem Pixel 6 hem de Pixel 6 Pro, şarj adaptörü içermeyen bir kutu ile satışa sunulacaklar. Bu noktada şarj adaptörüne ihtiyaç duyan kullanıcıların ise ekstra bir masraf yaparak yeni bir şarj adaptörü satın almaları gerekecek.

Şirketler, şarj adaptörlerinin kutudan çıkarılmasının ardındaki nedenleri birkaç noktada inceliyor: Bu hem çevre için iyi bir adım olmasından hem de e-atıkları azaltmasından kaynaklanıyor. Temel olarak baktığımızda, bunlar gerçekten de geçerli ve önemli sebepler.

Bununla birlikte Counterpoint Research Başkan Yardımcısı Neil Shah'ın da vurguladığı gibi, bir de işin para noktası var: "Bir marka, şarj cihazlarını kutudan kaldırarak on milyonlarca dolar tasarruf sağlayabilir. Sadece kutudaki içereğin azalması anlamına gelmiyor, aynı zamanda kutunun da en az %35 küçülmesine yardımcı oluyor. Bu da (aynı zamanda) daha düşük paketleme maliyeti anlamına geliyor."

Yani şarj aletini kutudan çıkarmak kendi başına bir avantaj sağlarken, kutunun küçülmesi ayrı bir avantaj sağlıyor. Benzer şekilde küçülen kutu, aynı kasaya daha fazla kutu sığacağı anlamına geliyor ve benzer bir etki nakliye masraflarında da gözlemleniyor.

Şirketler bu konudaki gerekçeleri kurumsal sosyal sorumluluk gibi metinlerle süslese de (ki bu pek çok açıdan doğru olsa da) bir noktada maliyete yönelik bir adım olduğunu da düşünmemizde sakınca bulunmuyor. Ayrıca kullanıcılar için de ek bir masraf söz konusu oluyor.

Peki siz şirketlerin kademeli olarak geçiş sağladığı şarj adaptörü konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketler bu noktada ne gibi faydalar sağlamalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.