Google, Pixel 6 Serisinin Şimdiye Kadarki En Hızlı Satan Pixel Serisi Olduğunu Söyledi

Google Pixel 6 serisi, teknik özellikler açısından tartışmasız şirketin en iyi Pixel telefon serisi ve aynı zamanda rekabetçi fiyat etiketlerine de sahip. Google, 2021'in 4. çeyreğinde (telefonların piyasaya çıktığı aynı çeyrekte) üç ayda bir rekor Pixel satışları elde ettiğini açıkladı.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, 2022'nin ilk çeyreğinin kazançlarının açıklandığı esnada Pixel 6 serisinin şimdiye kadarki en hızlı satan Pixel telefon serisi olduğunu belirtti.

"Donanım alanında Pixel 6, Pixel portföyü için ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve Pixel kullanıcılarının memnun olduğunu görmek harika. Bu şimdiye kadarki en hızlı satan Pixel serisi ve marka hakkında geniş bir tüketici bilinci oluşturuyor. Bu noktada iyi ilerleme kaydediyoruz."

Pichai "Ürünlerde geldiğimiz nokta için heyecanlıyım ve Google I/O'da daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Muhtemelen bu yaklaşan ürünler Pixel 6a ve Pixel Watch olacak.

Google Satış Rakamlarıyla İlgili Daha Fazla Bilgi Vermedi

Google, belirli satış rakamlarını veya hangi telefonun daha popüler olduğunu açıklamadı. Bu nedenle yeni Pixellerin yalnızca önceki rekor sahibini kabul edilebilir bir marjla geride bırakması teorik olarak mümkün.

Açıklanan bu bilgi, özellikle telefonların Hindistan pazarında olmadığı ve endüstri çapında bir çip sıkıntısı olduğu düşünüldüğünde, Google ve Pixel serisi için hâlâ kayda değer bir başarı. Ayrıca şirketin fiyatlandırma ve teknik özellikler açısından agresif yaklaşımının bir şekilde meyvelerini verdiğini de gösteriyor.

Yine de Pixel 6 serisi lansmanında hatalarla dolu olduğundan, pek de iyi bir çıkış gösteremedi. Bu sorunlarını gidermek için çok sayıda sistem güncellemesi gönderildi ancak yine de telefonlar olması gerektiği kadar iyi durumda değil gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google telefon üreticisi olarak ne durumda konumlanmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.